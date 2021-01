Spezia, per il centrocampo piace Gucher. Obiettivo anche su Falco ma la concorrenza è alta

Spezia alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il club ligure avrebbe messo nel mirino Robert Gucher del Pisa. Per l’attacco invece l’obiettivo sarebbe puntato su Filippo Falco. Per il calciatore in uscita dal Lecce ci sarebbero anche Benevento e Parma.