Spezia salvo, Volpi: "Un regalo per tutta la città a cui sarò per sempre legato"

vedi letture

Anche l'ex presidente dello Spezia Gabriele Volpi ha voluto festeggiare la salvezza della formazione di Italiano. Questo il suo commento a La Nazione: "Lo straordinario risultato della salvezza ottenuta con un turno di anticipo premia la società, l'allenatore, i giocatori e tutti coloro che hanno contribuito a realizzare un sogno. Prima la storica promozione in Serie A, poi la salvezza. Oggi che ho passato il controllo della società in mani sicure per il futuro sono ancora più felice di questa straordinaria cavalcata: un regalo per tutta la città di Spezia, a cui sarò per sempre legato da un rapporto di amore e stima".