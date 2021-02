Spinazzola: "Con la Juve il rimpianto più grande del girone d'andata. Avevamo i 3 punti in pugno"

Intervistato dai canali ufficiali della Roma, il laterale Leonardo Spinazzola ha commentato l'avvio in salita dei giallorossi in questo campionato, svelando anche il suo più grande rimpianto per quel che riguarda il girone d'andata: "Alla prima partita abbiamo già mostrato le nostre potenzialità. Il Verona può cambiare anche tutti gli uomini, ma a prescindere da chi viene schierato è sempre in grado di giocare con un sistema preciso. Ti fanno giocare male e le partite con loro sono come quelle contro l’Atalanta: diverse da tutte le altre. Nonostante tutto, quella fu una sfida nella quale potevamo segnare due o tre gol, a prescindere dalla mia traversa".

Poi c’è stata la sfida contro la Juventus, finita 2-2: come se la ricorda?

"Come la partita che abbiamo buttato di più in tutto il girone di andata. Avevamo i tre punti in pugno. Avevamo il controllo della partita, ci siamo mangiati due o tre gol. Potevamo chiuderla e non l’abbiamo fatto. Il colpo di testa di Ronaldo è arrivato a difesa schierata. Quella è una partita che mi ha lasciato tanti rimpianti".

Roma-Juve non le è andata proprio giù…

"Sì, quella e il Sassuolo".