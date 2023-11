Spunti dalle convocazioni dell'Italia di Spalletti: fa rumore l'assenza in attacco di Ciro Immobile

Il ct azzurro Luciano Spalletti ha diramato l'elenco dei 29 convocati per la doppia sfida contro Macedonia del Nord e Ucraina. Come detto nel gruppo dell'Italia spicca il ritorno di Calabria, così come la prima chiamata (dopo gli stage dei mesi scorsi) di Andrea Colpani del Monza e Andrea Cambiaso della Juventus.

Ma gli spunti non finiscono qua: in attacco infatti fa rumore l'assenza di Ciro Immobile che, reduce dai problemi fisici degli ultimi tempi, ha fatto vedere in Champions League contro il Feyenoord di essere in buona forma tanto che domenica, salvo sorprese dell'ultimo minuto, partirà titolare nel derby contro la Roma.

Questo l'elenco dei 29 giocatori convocati da Luciano Spalletti per le decisive sfide in ottica qualificazione all'Europeo:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Totthenam)

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Torino), Davide Calabria (Milan), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Rafael Toloi (Atalanta)

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Andrea Colpani (Monza), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus)

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Moise Kean (Juventus), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (Atalanta), Nicolò Zaniolo (Aston Villa)