Stallo sui diritti TV, il Corsera ricorda: nel 2014 assegnati un'ora prima del gong

L’ennesimo nulla di fatto sui diritti tv avvicina la scadenza dell’attuale bando per il triennio 2021-2024, prevista tra cinque giorni. Anche l’assemblea di Lega Serie A svoltasi ieri, come noto, non ha raggiunto la maggioranza necessaria per assegnare i diritti a DAZN, attualmente in vantaggio su SKY. Mancano tre voti, e la nuova assemblea si svolgerà venerdì. Lo stallo colpisce e preoccupa, ma non è certo una prima volta, come ricorda il Corriere della Sera: nel 2014 i diritti per il triennio 2015-2018 furono assegnati alle 11 di sera, con la scadenza delle offerte prevista a mezzanotte, appena un’ora dopo.