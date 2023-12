Stasera Napoli-Inter, i convocati di Mazzarri: c'è Zielinski, recupera anche Lindstrom

Il tecnico del Napoili Walter Mazzarri ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di questa sera contro l'Inter al Maradona. Regolarmente in gruppo Zielinski, così come il recuperato Lindstrom, mentre è assente Zanoli che ieri aveva saltato l'allenamento per una lombalgia.

Portieri: Gollini, Idasiak, Meret

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Natan, Ostigard, Rrahmani

Centrocampisti: Anguissa, Cajuste, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Zielinski

Attaccanti: Kvaratskhelia, Osimhen, Lindstrom, Politano, Raspadori, Simeone, Zerbin