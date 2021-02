Striscia record per la Lazio, segna da diciotto partite. Non succedeva dal 1994

Con il gol di Escalante - su punizione di Milinkovic-Savic - la Lazio ha allungato la propria striscia di match consecutivi con gol. Sono ben diciotto le gare in cui gli uomini di Simone Inzaghi vanno in rete, dalla sconfitta per 3-0 contro la Sampdoria il 17 ottobre del 2020. Era già successo nel 1994, quando un gol di Massaro diede la vittoria al Milan (0-1) ma poi gli uomini di Zoff prima e Zeman dopo andarono in gol fino alla sfida contro la Reggiana, 0-0 del 6 novembre. Era una striscia che però racchiudeva due stagioni e non in un'unica soluzione.