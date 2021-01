Stroppa non sottovaluta i viola: "La Fiorentina è una squadra di media o alta classifica"

Mister Giovanni Stroppa mette in guardia i suoi in vista della gara di campionato contro la Fiorentina di domani. Queste le parole in conferenza stampa del tecnico del Crotone sul prossimo impegno al Franchi: "La Fiorentina non è pericolosa solamente per l’atteggiamento che potrà avere dopo l’ultima partita in campionato, ma perché a mio giudizio è una squadra di media o alta classifica. I viola hanno ottime individualità e una rosa importante. È chiaro ci sono altre squadre dello stesso livello che occupano posizioni in classifica che non meriterebbero, Vlahovic e compagni stanno attraversando un momento di difficoltà e noi dovremo essere ancora più bravi ad approfittare di questa situazione. Non sarà facile visto che saranno sicuramente determinati e concentrati nel fare una gara diversa rispetto all’ultima".