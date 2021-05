"Sudetto all'Inter? È capitato. Siamo rammaricati". Rivedi le parole di Pirlo

Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha commentato in conferenza stampa la vittoria della Vecchia Signora contro l’Udinese al Dacia Arena per 2-1, soffermandosi però anche sullo scudetto conquistato dall'Inter: "Finiscono i nove anni, non avremo più lo scudetto attaccato alla maglia, ma ripartiremo con la stessa voglia di prima. Abbiamo perso punti contro magari squadre sulla carta abbordabili, talvolta ingenuamente, lì abbiamo lasciato fuggire l’Inter, adesso siamo concentrati per arrivare alla Champions che è il nostro obiettivo”.

