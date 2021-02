Tanta Roma, l'Udinese limita i danni: 2-0 firmato Veretout dopo i primi 45' all'Olimpico

Termine col doppio vantaggio della Roma, 2-0, il primo tempo dell'anticipo delle 12.30 tra giallorossi e Udinese: gara a senso unico nei primi 45', con la difesa bianconera che ha evitato almeno altrettante reti da parte degli scatenati padroni di casa, assolutamente dominatori del campo nella sfida odierna. Oltre alle due reti convalidate, da segnalare anche una rete annullata alla Roma, mentre l'Udinese non ha mai concluso nello specchio difeso da Pau Lopez.

Inizio di partita a tinte fortissimamente giallorosse e infatti già dopo quattro minuti arriva il gol del vantaggio: Mancini, sempre presente in proiezione offensiva, si libera con una finta di Zeegelaar e col sinistro pesca l'inserimento di Veretout, che di testa fa 1-0. Passa un quarto d'ora e il portiere friulano Musso è costretto a stendere Mkhitaryan in area di rigore: dal dischetto il francese non sbaglia, e sono due. Il cronometro segna altri cinque minuti e lo scatenato ex Fiorentina pesca l'inserimento centrale di Pellegrini, che farebbe tre col un destro violento: stavolta interviene il VAR, segnalando un precedente fallo di Mkhitaryan e annullando il gol del 3-0. Rimane il dominio assoluto della squadra di Fonseca, che pressa alta e rimane sempre corta, facilitando il gioco sulle fasce grazie all'abilità tecnica nell'impostazione della difesa, la quale verticalizza con continuità grazie ai continui inserimenti dei centrocampisti, bravi a dare tante opzioni di passaggio. L'Udinese, oltre a limitare i danni dietro, cerca di sorprendere i centrali di casa sfruttando la profondità di Deulofeu, che finisce però spessisimo in fuorigioco.