Tentazione Damsgaard per il Milan. Per abbassare il prezzo alla Samp può andare Conti

vedi letture

Mikkel Damsgaard è nel mirino del Milan. Per qualità, età anagrafica e duttilità di impiego, il danese della Sampdoria è diventato a tutti gli effetti un obiettivo di mercato di Maldini e Massara. Il problema, come spesso capita, è la valutazione del cartellino del giocatore che grazie all'ottimo Europeo con la sua Nazionale sta crescendo settimana dopo settimana: ad oggi, scrive la Gazzetta dello Sport, il prezzo non è inferiore ai 30 milioni di euro, col presidente blucerchiato Ferrero che però non vorrebbe ancora cederlo per provare a puntare ai 50 milioni.

Il Milan segue gli sviluppi, ma per il quotidiano non ha intenzione di partecipare ad eventuali aste internazionali. Nell'ottica di un abbassamento parziale del presso, inoltre, i rossoneri potrebbero inserire come contropartita il cartellino di Andrea Conti, destinato a lasciare definitivamente il Milan dopo il rientro da Parma. Soprattutto se alla Samp dovesse andare D'Aversa, l'opzione sarebbe possibile.