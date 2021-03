Theo Hernandez ancora out dai convocati della Francia, Deschamps: "Sottovalutate Digne..."

Il ct della Francia, Didier Deschamps, è stato interpellato in conferenza stampa sulla mancata convocazione del laterale milanista Theo Hernandez per le prossime gare di qualificazione al Mondiale. Questa la sua risposta, con un ex Roma come protagonista: "In quel ruolo c'è tanta concorrenza, nessun giocatore sarà favorito solo per il fatto di giocare in un club dalla grande attenzione mediatica. Non sarebbe giusto penalizzare per questo motivo Lucas Digne, che sta facendo grandi cose con noi e con il suo club. Lucas oggi gioca nell'Everton, quindi non proprio sotto i riflettori e molti lo sottovalutano. Non è giusto, mi dispiace molto per questo".