Thiago Silva: "Il Milan merita di andare in Champions, spero di tornare a San Siro"

vedi letture

Thiago Silva, ex calciatore rossonero, si è così espresso a Sky sul possibile ritorno in Champions League del Milan con la conseguente possibilità di ritrovarlo in campo da avversario: "Penso a questo momento dal momento che sono andato via dal Milan. Ogni anno pensavo che il Milan potesse qualificarsi per la Champions, ma quest'anno siamo vicini. Juventus-Milan? Ho visto la partita: sono un po' triste per i giocatori brasiliani che giocano per la Juve: Danilo, Alex Sandro, Arthur e anche Buffon, con cui ho giocato insieme a Parigi. Il Milan ha fatto una grandissima partita e ha meritato questo risultato e secondo me merita di andare in Champions League perché ha fatto un grande campionato. Sono un tifoso milanista: spero di vedere ancora una volta il Milan e di tornare a San Siro che è uno stadio particolare per me".