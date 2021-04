tmw 3 gol in 4 gare, che futuro per Hamed Traorè? La Juve potrà acquistarlo per 18 milioni

A segno anche ieri nella sfida persa 2-1 contro l'Inter, il centrocampista classe 2000 Hamed Junior Traorè è uno dei protagonisti in positivo del Sassuolo di De Zerbi in questa fase della stagione. Tre gol nella ultime quattro partite, il calciatore ivoriano che era andato a segno anche con la Roma ha ritrovato la titolarità nelle ultime uscite con risultati importanti che De Zerbi non ha mancato di sottolineare anche ieri nel post-partita.

Traoré è arrivato dall'Empoli due anni fa e il Sassuolo la prossima estate, al termine del prestito biennale, avrà l'obbligo di riscattare il suo cartellino per 16 milioni di euro. Quella operazione fu però definita in sinergia con la Juventus, club che all'epoca - quindi nel 2019 - concordò proprio col Sassuolo un prezzo per acquistarlo questa estate. In sintesi: se da un lato il Sassuolo in estate avrà l'obbligo di acquistare Traoré per 16 milioni di euro, dall'altro la Juventus avrà la possibilità di acquistarlo a sua volta per due milioni di euro in più, ovvero 18 milioni.

Cosa farà la Juventus? Al momento una decisione in questo senso non è stata ancora presa. Però quella bianconera è opzione da non sottovalutare: nel frattempo, Traoré prosegue il suo percorso di crescita agli ordini di De Zerbi. Con ottimi risultati.