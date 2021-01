tmw Assemblea Lega Serie A al via: presenti Agnelli, ADL, Lotito, Marotta e tanti altri dirigenti

Sta per iniziare l'assemblea di Lega Serie A a Milano, nella quale potrebbe essere eletto il nuovo presidente. Presenti Giulini per il Cagliari, Marotta e Antonello per l'Inter, Ferrero per la Samp, Preziosi e Zarbano per il Genoa, Ursino e Vrenna per il Crotone, il presidente del Benevento Vigorito, quello del Milan Scaroni, Aurelio De Laurentiis, Fenucci per il Bologna, Claudio Lotito, Carnevali per il Sassuolo e Andrea Agnelli. In arrivo poi anche altri dirigenti delle altre società.