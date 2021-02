tmw Cagliari, le immagini dell'arrivo di Rugani: "Sono pronto, non vedo l'ora di cominciare"

L'ultimo acquisto del calciomercato invernale in casa Cagliari è arrivato in Sardegna. Daniele Rugani è sbarcato nella notte - pochi minuti fa - all'aeroporto di Cagliari-Elmas, proveniente da Parigi: "Sono pronto e contento di essere qui – le sue parole raccolte da TMW all'uscita, prima di avviarsi all'auto del club che lo ha portato in città – grazie del benvenuto. Se ho già sentito il mister o qualcuno della squadra? Domani sarò al campo d'allenamento e farò tutto, ci sarà modo di conoscere e parlare con i compagni. Non vedo l'ora sia domani, ora vado a riposare".

Di seguito il video di TuttoMercatoWeb.com con le immagini dell'arrivo del giocatore: