tmw De Ketelaere più Ziyech: il Milan punta al doppio colpo per la trequarti di Pioli

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, il Milan punta forte su Charles De Ketelaere come rinforzo per la trequarti di Pioli, principale obiettivo di questa prima parte di calciomercato di Maldini e Massara. Il talentino belga classe 2001 del Bruges infatti mette d'accordo tutti: allenatore, proprietà e area sportiva. Il club rossonero è in trattativa anche con il Chelsea per Hakim Ziyech: si cerca di trovare l'intesa sul prestito, ma resta lo scoglio ingaggio.