tmw Empoli, si allarga l'area mercato: Giuseppe Colucci sarà braccio destro di Accardi

Continua il restyling formato Serie A dell'Empoli. Il club toscano, che ieri ha ufficializzato Aurelio Andreazzoli come nuova guida tecnica, si prepara a strutturare ancor di più il comparto del mercato e dello scouting. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com c'è una promozione importante in vista per Giuseppe Colucci: il classe 1980 di San Giovanni Rotondo, scout degli azzurri, è pronto per diventare il nuovo braccio destro di Pietro Accardi. Il ds, fresco di rinnovata fiducia dopo aver costruito una squadra importante che ha conquistato la promozione in A, sarà sempre la guida del mercato dell'Empoli ma adesso potrà avere anche formalmente un uomo al suo fianco come Colucci.