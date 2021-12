tmw Eriksen rescinde con l'Inter, sta definendo gli ultimi dettagli. Stasera tornerà in Danimarca

L'Inter e Christian Eriksen sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli relativi alla rescissione del contratto. Il centrocampista danese dopo il brutto infortunio che gli è capitato durante l'Europeo non è più idoneo alla pratica sportiva in Italia a causa del defibrillatore sottocutaneo che da noi è proibito.

E ora Eriksen sta definendo gli ultimi dettagli per risolvere il contratto con l'Inter valido fino al 2024 per poi tornare in Danimarca già in serata. Possibile che già oggi l'Inter possa annunciare la rescissione, altrimenti si slitterà di qualche giorno ma il dato è tratto: Eriksen presto non sarà più sotto contratto coi nerazzurri.