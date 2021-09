tmw Fiorentina, Duncan su Vlahovic: "Ho capito subito che era un potenziale campione"

Alfred Duncan conosce Dusan Vlahovic da gennaio del 2020. Lo ha visto allenarsi quando ancora in pochi, fuori da Firenze, lo conoscevano. Forse solo gli addetti ai lavori e i tifosi viola. Il centrocampista della Fiorentina, parlando in esclusiva a TMW, ha risposto a una domanda che riguarda anche il nuovo "diamante" di Commisso: "Dusan è un predestinato. Ha tutto, classe, forza fisica, testa, voglia di lavorare. Credo che abbia tutto per diventare un assoluto top player anche perché è sempre concentrato e si allena sempre al massimo, cerca di migliorare costantemente in tutti i dettagli. Noi che ci allenavamo con lui, sapevamo sin da subito che era un potenziale campione, lui ha sempre lavorato durissimo ed i risultati si vedono".