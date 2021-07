tmw Hongla al Verona, domani le visite mediche per il nuovo acquisto dell'Hellas

Dopo essere stato annunciato nella tarda serata di ieri come nuovo rinforzo dell'Hellas Verona, Martin Hongla, centrocampista classe '98, svolgerà domani, in tarda mattinata, le sue visite mediche con il club scaligero. Arrivato in prestito con obbligo di riscatto, il Verona dovrà spendere quattro milioni per trattenerlo in Italia.