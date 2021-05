tmw Idea tedesca per il Genoa: è Moritz Jenz, centrale difensivo del Losanna

Il Fulham lo ha pescato dalle giovanili di una piccola squadra tedesca come il Tennis Borussia Berlin nel 2015. Tutta la trafila fino all'Under 23, poi il passaggio in estate in Svizzera dove Moritz Jenz è diventato un vero e proprio perno del Losanna. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, per il centrale difensivo tedeco, centonovanta centimetri di rapidità e muscoli, nato a Berlino, classe 1999, sarebbero arrivate richieste dai grandi campionati europei. Anche dall'Italia: Jenz piacerebbe al Genoa.