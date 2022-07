tmw Il Napoli torna avanti al Rennes per Kim Min-Jae: ci sarà un blitz in Turchia

Kim Min-Jae è il primo obiettivo del Napoli per il dopo Koulibaly e prova a stringere i tempi. Il club partenopeo non ha mai mollato la presa per il centrale sudcoreano e nelle ultime ore è tornato avanti al Rennes, club che giovedì scorso ha provato a chiudere l'operazione senza però convincere fino in fondo il giocatore, che decise di aspettare perché il Napoli è la sua prima scelta. E ora il club partenopeo lavora per chiudere l'operazione: pronto un blitz in Turchia per definire l'affare e convincere definitivamente il giocatore.