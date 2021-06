tmw Junior Firpo a un passo dal Leeds, il retroscena: il laterale voleva chiudere col Milan

Junior Firpo è a un passo dalla Premier League. Secondo quanto raccolto da TMW, il laterale del Barcellona aveva già scelto di vestire la maglia del Milan nella prossima stagione, informando della sua preferenza tanto i blaugrana quanto i rossoneri, anche in virtù dei contatti frequenti dello scorso gennaio. La prepotente entrata in scena del Leeds, tuttavia, ha cambiato ogni scenario e, come si apprende dall'entourage del calciatore, le prossime 24-48 ore potrebbero già vedere la chiusura dell'affare.

Il fattore chiave? L'offerta di trasferimento a titolo definitivo, opzione prediletta tanto dal Barça (deve monetizzare per fare mercato) quanto dall'ex Betis (vuole fiducia e continuità di rendimento dopo due anni ai margini), col Diavolo che offriva invece solamente un prestito. Operazione da circa 15 milioni di euro per il Barcellona e nuova possibile sfida in Inghilterra dunque per Junior Firpo, che ha congelato insieme ai suoi agenti i contatti col Milan (e con le tante altre società interessate, sia in Premier che in Serie A) proprio perché aspetta di firmare un contratto fino al 2026 col Leeds.