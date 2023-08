tmw Inter, Agoume può partire: c'è l'Almeria. Ipotesi cessione a titolo definitivo

vedi letture

Da definire, in casa Inter, il futuro di Lucien Agoumè, sul quale c’è un certo interesse in Spagna. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, tra i club sulle tracce del centrocampista nerazzurro c'è l’Almeria, pronta a mettere sul piatto una proposta per il club di viale della Liberazione, per provare a convincere la società a cederlo in queste ultime due settimane di mercato puntando anche sulla volontà del calciatore. Il giocatore infatti preferirebbe l’esperienza spagnola alle ipotesi Italia o Francia

La formula.

Per Agoume non è da escludere un trasferimento a titolo definitivo anche se al momento non c’è ancora stato un approccio diretto con l’Inter da parte dell'Almeria, che sta valutando il da farsi. In quest'ultimo caso una valutazione realistica per il centrocampista potrebbe essere sui 5-6 milioni di euro, e resterebbe poi da capire se l'Inter vorrà mantenere il controllo sul giocatore, magari inserendo un diritto di riacquisto.

Arrivato all'Inter nell'estate del 2019, Lucien Agoume ha il contratto in scadenza con il club nerazzurro nel 2025, e nella passata stagione ha raccolto 15 presenze nella sua esperienza al Troyes, prima di far ritorno a Milano. Presto però ci saranno novità sul suo futuro, che con ogni probabilità non sarà all'Inter.