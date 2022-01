tmw Inter, Vecino vuol restare fino a giugno: rifiutato il Valencia dopo i no a Siviglia e Betis

vedi letture

Matias Vecino sta rientrando a Milano dopo la gara di questa notte del suo Uruguay contro il Paraguay. Il centrocampista dell'Inter, ammonito durante il match, era diffidato e quindi dovrà saltare la prossima gara col Venezuela.

Parallelamente proseguono le voci riguardanti un suo possibile addio anticipato all'Inter (contratto in scadenza a giugno): dalla Spagna si sono mosse molte squadre, dopo Betis e Siviglia anche il Valencia, ma il diretto interessato non sembra convinto e ha rifiutato tali possibilità ribadendo la propria intenzione di restare in nerazzurro fino a fine stagione per poi liberarsi a zero e scegliere con calma la sua prossima destinazione.