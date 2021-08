tmw Juve, dopo l'addio di CR7 si punta su Moise Kean: può arrivare in prestito con diritto

Moise Kean primo nome per l'attacco della Juventus: la società lavora al ritorno dell'attaccante classe 2000, di proprietà dell'Everton: Kean dovrebbe tornare in bianconero in prestito, e ha il vantaggio di "allungare" la lista Champions, in quanto CTP. Stando a quanto da noi raccolto, per l'attaccante italiano proseguono i contatti anche oggi dopo l'incontro di ieri col procuratore Mino Raiola. Si lavora a un prestito con diritto di riscatto dagli inglesi.