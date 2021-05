tmw Juventus, colpo per le giovanili: vicinissimo Randy Obam Bandolo

vedi letture

La Juventus è vicinissima all'approdo di Randy Obam Bandolo, difensore classe 2005 del Nancy, nazionale under16 francese. Si tratta di un colpo per le giovanili, a parametro zero. Ci sarà solo un'indennità di formazione per il club transalpino, intorno ai 30 mila euro, per l'approdo del giocatore in Italia.