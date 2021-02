tmw Juventus-Demir, dall’accordo al rialzo del Rapid: perché non è arrivata la fumata bianca

Vi avevamo raccontato qualche settimana fa del forte interesse della Juventus per Yusuf Demir. L’attaccante classe 2000 del Rapid Vienna considerato uno dei più grandi talenti emergenti. Tutto confermato. Ma alla fine l’affare non si è concluso. Il motivo? Metà gennaio un’intesa di massima, tutto faceva pensare alla fumata bianca. Accordo per 6 milioni e il calciatore avrebbe sottoscritto un quinquennale. Poi la Juventus ha perso la partita contro l’Inter, le parti hanno temporeggiato. E intanto il Rapid ha alzato le pretese. Da 6 gli austriaci sono passati a chiedere 8 milioni. Niente da fare. Il giocatore è rimasto in Austria. Ma il matrimonio potrebbe soltanto essere rimandato...