tmw Juventus, fatta per Pecorino e Compagnon: domani le visite mediche

La Juventus ha perfezionato l’acquisto dell’attaccante classe 2001 Emanuele Pecorino dal Catania. Il centravanti è in arrivo in questi minuti a Torino e domattina si sottoporrà alle visite mediche di rito per poi aggregarsi all’Under 23 di Zauli. La trattativa con gli etnei si è chiusa sulla base di un milione di euro più bonus, per il ragazzo pronto un contratto fino al 2025. E test medici previsti anche per Mattia Compagnon, centrocampista classe 2001, che arriva in prestito con diritto di riscatto dall’Udinese.