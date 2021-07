tmw Juventus-Locatelli, Dragusin tra le possibili contropartite. Sassuolo su Lovric

Manuel Locatelli-Juventus, lavori in corso per chiudere. Il centrocampista si avvicina ai bianconeri. Tra le possibili parziali contropartite al Sassuolo il difensore Radu Dragusin. Contatti continui in corso per provare a chiudere.

Il Sassuolo con l’entourage di Dragusin parla anche del centrocampista Sendi Lovric del Lugano. Sono giorni importanti, la Juve prova a stringere per Locatelli…