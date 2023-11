tmw Juventus, Miretti in gruppo. Danilo e Locatelli ancora a parte: il punto in vista dell'Inter

Allenamento congiunto con la Next Gen per la Juventus in vista della gara di domenica sera contro l'Inter all'Allianz Stadium. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW sono rientrati a Torino tutti i Nazionali italiani e anche i serbi, mentre le cattive notizie arrivano da Danilo e Manuel Locatelli, che anche oggi hanno lavorato a parte, come del resto anche Timothy Weah, che tornerà a disposizione i primi di dicembre.

I rientranti e i ritorni dagli impegni con le rispettive Nazionali.

Le buone notizie riguardano invece Fabio Miretti, che come anche Alex Sandro, già da ieri, è tornato a lavorare con il resto del gruppo ed è quindi totalmente recuperato per il derby d'Italia. Weston McKennie ha lavorato parzialmente in gruppo. Domani, per l'allenamento pomeridiano, rientreranno anche Szczesny, Rabiot, Iling, YIldiz, Nonge e Bremer che atterrerà stasera e si allenerà, appunto, domani.

Le parole di Weston McKennie.

"Sto bene, sì. Ho avuto qualche problema nelle ultime quattro settimane, da dopo la partita contro il Torino. Ma d'altra parte un po' tutti i giocatori della squadra hanno avuto qualche fastidio. Alla fine però dobbiamo fare il nostro lavoro, essere preparati e sacrificare tutto per vincere le partite. Daremo sempre il massimo per fare sempre risultato".