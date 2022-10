tmw Juventus, per Milik piccolo affaticamento. A breve novità sulle condizioni del polacco

Nella seduta di rifinitura di questa mattina, Arkadiusz Milik non è sceso in campo con il resto della squadra e come raccolto da TMW il polacco ha riportato un piccolo affaticamento muscolare. Alle ore 15 Massimiliano Allegri prenderà la parola in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Maccabi Haifa e dirà di più sulle condizioni fisiche dell'attaccante.