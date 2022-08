tmw Kluivert-Fulham, i motivi della frenata. Parti al lavoro per ricucire

vedi letture

Justin Kluivert e il Fulham, la trattativa è entrata in una fase delicata dopo che la Roma ha fatto un passo indietro sulla possibilità di vincolare l'obbligo di riscatto alla salvezza dei cottagers. Il club londinese aveva messo sul piatto 3 milioni per il prestito oneroso più 10 per il diritto di riscatto che si tramuterebbe in obbligo con la salvezza in Premier.

La Roma ha respinto la proposta chiedendo per l'olandese la cessione a titolo definitivo e il Fulham, a quel punto, ha presentato un'offerta per l'acquisto del cartellino inferiore ai 10 milioni di euro subito rispedita al mittente.

La Roma non ha gradito la controproposta e la trattativa ha quindi subito una brusca frenata. Le parti in queste ore sono al lavoro per ricucire, anche perché Kluivert ha già da diversi giorni l'accordo col Fulham.