tmw La Roma cerca un rinforzo per Mourinho: tra le idee spunta Nacho Fernandez

La Roma è impegnata nel mercato di gennaio col caso Nicolò Zaniolo e con le altre due uscite di Eldor Shomurodov e di Rick Karsdorp. In entrata, però, Tiago Pinto è al lavoro in questi giorni per trovare un centrale di difesa per José Mourinho. Un giocatore d'esperienza da inserire subito nello scacchiere del tecnico portoghese e secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com ci sarebbe stato un contatto per Nacho Fernandez. Lo spagnolo va in scadenza col Real Madrid ed è un'ipotesi gradita a Mou ma l'intesa non è facile anche perché ci sarebbe un'altra ipotesi già in fase avanzata per il classe '90 di Madrid.