tmw Lazio, con l'addio di Muriqi assalto a Miranchuk. Difficile che l'Atalanta lo ceda

vedi letture

La Lazio punta Aleksej Mirancuk per rinforzare l'attacco, una volta ceduto Muriqi. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW i biancocelesti sarebbero pronti all'assalto al giocatore dell'Atalanta ma la trattativa sarebbe comunque complicata, visto che resta da capire se i nerazzurri lo libereranno. La Dea ha chiuso la porta in faccia al Genoa pochi giorni fa per il russo e non lo lascerebbe comunque partire in prestito con diritto di riscatto.