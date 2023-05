tmw Lazio, Lazzari: "Noi come il Napoli abbiamo fatto stare zitto chi ci dava sesti-settimi"

Manuel Lazzari, terzino della Lazio, parla così in zona mista dopo il 3-2 sulla Cremonese: "La partita si è complicata dopo un grandissimo primo tempo. Siamo rientrati un po' scarichi nel secondo, pensando di averla già portata a casa. La cosa più importante è il secondo posto e vogliamo fare l'ultima partita nel migliore dei modi".

Siete in Supercoppa.

"Un grande traguardo, a inizio campionato nessuno dava la Lazio così in alto e invece siamo lì. Siamo contentissimi di quanto fatto".

È stata un'impresa?

"Se guardi le altre squadre penso che la Lazio abbia fatto qualcosa di speciale, non era facile arrivare in Champions. Siamo cresciuti tanto durante l'anno, siamo felicissimi".

Vuole rimanere per giocare la Champions?

"Fino a gennaio ho sempre giocato, normale che con tante partite si possa avere un rendimento di alti e bassi. Oggi sono stato sfortunato sull'autogol, purtroppo mi è rimbalzata la palla davanti. Comunque non si può giocare sempre... Anche senza gol o assist, mi sono sempre impegnato".

E il saluto a Radu.

"Una persona unica, lo conosco da 4 anni ed è speciale. C'è solo da fargli gli applausi per la carriera fatta, gli auguro ogni bene".

Potrete lottare per lo Scudetto l'anno prossimo?

"Noi come il Napoli eravamo dati sesti, settimi a inizio campionato. Abbiamo fatto stare zitte molte persone, ora vogliamo arrivare secondi. Andremo a Empoli per fare tre punti".