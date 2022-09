tmw Le immagini della Juventus in partenza per Parigi: ci sono anche Agnelli e Arrivabene

vedi letture

Vigilia di Champions League per la Juventus, attesa domani dalla gara sul campo del Paris Saint-Germain. La squadra pochi istanti fa è arrivata all'aeroporto di Caselle per imbarcarsi sul volo per Parigi, tutti presenti - anche Agnelli e Arrivabene (nelle immagini di TMW, ndr) - tranne Angel Di Maria, out dai convocati di Massimiliano Allegri.