tmw Lerner: "Lukaku sarà tra i primi 4-5 al mondo. Galvanizzante la resurrezione di Skriniar"

Nel corso del suo intervento al TMW News Gad Lerner ha parlato anche dei singoli dell'Inter raccontando da tifoso nerazzurro le sue sensazioni sui giocatori simbolo: "Lukaku intanto lo ringraziamo per come ha festeggiato, è sceso di casa e ha girato per la città in macchina. Purtroppo non l'ho incontrato... E' uno che può entrare tra i primi 4-5 giocatori al mondo. Tutti poi indicano giustamente Barella per mentalità e carica, ma io vorrei indicare la resurrezione di Skriniar: con quel modo apparentemente goffo di interrompere l'azione avversaria e far ripartire la nostra ci ha dato sicurezza e ci ha galvanizzato".

