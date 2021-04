tmw Mezza Europa su Smolcic: sul centrale del Rijeka anche Samp e Torino

vedi letture

Hrvoje Smolcic è uno dei migliori e più ricercati talenti del calcio croato. Classe 2000 di Gospic, una vita al Rijeka: a quattordici anni ancora da compiere ha lasciato la squadra della sua città e non se n'è più andato. Fino all'estate, probabilmente. Nazionale croato Under 19, centrale di piede mancino bravo in entrambi i sistemi di gioco in difesa, sia a quattro che a tre, gioca anche da terzino sinistro.

Mezza Europa su Smolcic E secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, c'è la fila in mezza Europa per lui. Sarebbero arrivati sondaggi da Eintracht, Lorient, Basilea e anche da due società italiane: il centrale mancino del Rijeka sarebbe monitorato con attenzione da Sampdoria e Torino.