tmw Milan, accelerata per Kamada: il centrocampista giapponese è ad un passo dai rossoneri

Il Milan per la prossima stagione inizia a prendere forma. Secondo quanto raccolto da TMW il club rossonero ha accelerato per Daichi Kamada, centrocampista giapponese in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte. Il Milan è pronto a bruciare la concorrenza, la chiusura dell'affare sembra davvero vicina.