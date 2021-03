tmw Milan, avanti tutta per il rinnovo di Kessié: incontro positivo con l'agente del giocatore

Dall'incontro odierno tra il Milan e l'agente di Frank Kessié è emersa tutta l'intenzione di trovare un accordo per la prosecuzione insieme del percorso calcistico dell'ivoriano in rossonero, dopo un'annata assolutamente strepitosa dal punto di vista della continuità. Filtra, stando a quanto raccolto, cauto ottimismo per il prolungamento del centrocampista ivoriano, in scadenza nel 2022, che al Milan chiede un aumento importante dell'ingaggio proprio alla luce di quanto dimostrato in campo in questa e nella scorsa stagione.