tmw Milan-Calhanoglu, non c'è ancora accordo sul rinnovo ma permane l'ottimismo. Le ultime

vedi letture

Non c'è ancora l'accordo tra il Milan e Hakan Calhanoglu ma permane l'ottimismo. Emerge questo dall'incontro - durato circa un'ora e mezzo presso la sede rossonera - tra l'agente del giocatore turco, Gordon Stipic, e la dirigenza del Milan (presenti anche Maldini e Massara). Sul tavolo della discussione, come detto, il rinnovo del contratto del 10 rossonero in scadenza il prossimo 30 giugno. Ancora nessuna fumata bianca sull'intesa, ma le parti restano ottimiste in attesa di futuri incontri.