tmw Milan, in sede i familiari di Warren Bondo: il centrocampista del Nancy sempre più vicino

vedi letture

Il centrocampista Warren Bondo (17) si avvicina al Milan. Sono arrivati questo pomeriggio in sede i familiari del centrocampista per definire i dettagli dell'accordo con il Milan, che sarà di durata quinquennale. Dopodiché, per la fumata bianca, servirà ultima intesa tra la società rossonera e il Nancy.