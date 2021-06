tmw Milan, offerto a Calabria un contratto fino al 2026: i dettagli. Si continua a trattare

Con l'incontro di ieri per valutare le diverse situazioni in essere col suo entourage, è proseguita la trattativa in casa Milan per il rinnovo di Davide Calabria, il cui contratto è in scadenza nel giugno 2022.

L'offerta del club rossonera si aggira sui 2 milioni di euro netti a stagione fino al 2026, un'offerta ancora non adeguata alle richieste economiche e di durata del terzino rossonero reduce da una stagione da protagonista, la migliore della sua carriera con 39 presenze ufficiali, due gol e due assist.

I colloqui vanno avanti con buona predisposizione di entrambe le parti, nei prossimi giorni è previsto un nuovo aggiornamento tra dirigenti e procuratori del calciatore.