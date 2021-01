tmw Napoli-Marsiglia, accordo totale su Milik: al club azzurro 9 milioni più 4 di bonus

Arkadiusz Milik all'Olympique Marsiglia sembra ormai questione di ore. Le parti sono al lavoro per la risoluzione dei dettagli tecnici che dovrebbero portare il polacco in Francia, intanto va registrato l'accordo tra le parti sulla cifra del trasferimento: al club azzurro andranno 9 milioni più 4 di bonus con 20% della futura rivendita. L'ultima offerta dell'OM ha fatto crollare le ultime resistenze azzurre, ora il polacco dovrà trovare l'accordo con il Napoli per allungare il proprio accordo, visto che l'operazione si dovrebbe concludere in prestito con obbligo di riscatto, come già spiegato ieri. Una volta firmato il prolungamento con gli azzurri, per Milik si spalancheranno le porte della Ligue 1.