tmw Negri: "De Paul merita di andare a vincere. Bologna, ora devi competere per l'Europa"

Nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com Marco Negri ha parlato anche dell'Udinese una delle sue ex squadre. "Il fatto che si vada avanti con Gotti - ha detto è un segnale di continuità, che serve sempre per questa ed altre realtà. C'è un obiettivo primario da raggiungere in campionato e e poi si cerca di guardare anche ad altro. Gotti si è dimostrato equilibrato, sa lanciare i giovani e ha dato un buon gioco alla squadra. L'allenatore è importante poi per quanto riguarda le società in generale credo che i movimenti avvengano anche dopo l'Europeo. Io sono stato ad Udine nello staff di Oddo e devo dire che l'ambiente è spettacolare. A volte pare che la dirigenza sia molto esigente ma va detto che mette a disposizione così tante strutture che il giocatore non ha scuse. Dai campi alla fisioterapia tutto è al top. Auguro all'Udinese di fare una bella stagione. Tanto girerà intorno a De Paul. l'ho allenato e credo sia arrivata l'ora di un salto, merita una chance per vincere"

E da ex rossoblù che pensa del Bologna?

"La piazza spinge per poter arrivare a certi risultati, vedi quelli del basket. Gli appassionati di calcio vogliono di più, sono stati lanciati tanti giovano ma ora il salto di qualità ci vuole. Il progetto deve arrivare ad un traguardo. Come dicevo l'obiettivo del gioco e il lancio dei giovani vanno benissimo ma ora si vuole competere per l'Europa ed è onesto dire che bisogna centrare questo obiettivo perchè sarebbe una bella spinta per i tifosi. Credo sia l'ora di mostrare il petto, senza sminuire le salvezze e il percorso fatto finora".