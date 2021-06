tmw Nesta su Donnarumma: "Non giudico. Ognuno nella sua vita fa ciò che vuole..."

Alessandro Nesta non commenta la scelta di Gianluigi Donnarumma di lasciare il Milan a parametro zero per tentare una nuova esperienza, quasi certamente al Paris Saint-Germain. "Io non ho mai commentato questa decisione, non ho parlato di lui né di Raiola. Sinceramente non mi interessa, ognuno fa le proprie scelte e anche la società le ha fatte. Nel calcio moderno ognuno si fa i suoi conti, non giudicherò mai la scelta di qualcuno perché ognuno nella sua vita fa quello che gli pare", ha detto.

