tmw news Juventus, il valore della Supercoppa. Torino, c'è subito l'esame Benevento

La Juventus in primo piano nel corso del TMW News di oggi. La vittoria in Supercoppa viene analizzata per capire anche se i bianconeri potranno davvero essere in grado di lottare fino alla fine per lo scudetto. Si parla anche del Napoli con un collegamento con un tifoso vip come il grande Patrizio Oliva. Spazio poi al Torino del nuovo tecnico Nicola che domani se la vedrà col Benevento. Non manca un dettagliato punto di mercato

