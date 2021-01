tmw Parma, colpo in prospettiva: preso il sedicenne Bangala dall'AIK Solna

Nuovo acquisto in prospettiva per il Parma che ha chiuso per un giovane e promettente talento svedese. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club ducale ha trovato l'accordo per la mezzala sedicenne Djoseph Bangala dall'AIK Solna. La trattativa è ai dettagli e la fumata bianca è attesa nelle prossime ore.